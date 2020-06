A FIGURA: Silvestre Varela

Terceiro golo da época do experiente extremo de 35 anos. A idade não conta quando há obras de arte como a que Silvestre Varela assinou ao minuto 39, para o golo do resultado final na Vila das Aves. Interventivo em praticamente todas as ações ofensivas concretas da equipa de Petit, teve intervenção direta e decisiva numa vitória importantíssima pelo objetivo da permanência dos azuis na I Liga.

O MOMENTO: o golo de Silvestre Varela (39m)

A jogada até começou algo aos repelões, com passes que ainda pedem aquela precisão perfeita. Um domínio “de olhos fechados”. Mas acabou com arte e eficácia na baliza à guarda de Fabio Szymonek. Silvestre Varela deixou fugir ligeiramente a bola na receção, mas conseguiu rodar sobre um adversário e rematar forte, em arco, ao canto superior da baliza do Desportivo das Aves. O guardião brasileiro bem voou, mas foi incapaz de deter o remate.

OUTROS DESTAQUES

Koffi: pouco interventivo, foi responsável quanto-baste na baliza para sobressair nas várias bolas colocadas pelo Desportivo das Aves na sua área defensiva. Bom registo do guardião do Burquina Faso, cinco meses depois de ter jogado pela última vez, numa goleada sofrida e para esquecer ante o Sp. Braga no Jamor (1-7).

Ricardo Mangas: lutador para o coletivo, na forma como a equipa avense tentou soltar-se para o ataque em busca de reduzir a desvantagem na segunda parte. Assinou um dos poucos momentos de maior sobressalto na área contrária. Ainda assim, o cabeceamento, aos 33 minutos, passou ao lado da baliza.

Nilton Varela: conseguiu reter as investidas de Yamga pelo corredor direito do ataque do Desp. Aves e teve ação decisiva no cruzamento para o primeiro golo do jogo, por Marco Matias.

Marco Matias: finalização de classe, como um avançado, ao aparecer na área para desviar o cruzamento de Nilton, ainda que com a ajuda involuntária de Szymonek. O primeiro golo, aos 11 minutos, mudou a história do jogo.

Cassierra: lutador no ataque do Belenenses, teve duas boas ocasiões na segunda parte para marcar.

[Nota informativa aos leitores: única e exclusivamente pela limitação do número de pessoas presentes no Estádio do CD Aves, o Maisfutebol não pôde estar presente no recinto, para a cobertura jornalística do jogo, tal como é hábito em todos os encontros da I Liga].