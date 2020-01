FIGURA: Cassiano

Chegou com trinta anos à Europa e em doze jogos não mostrou credenciais na ficha de jogo. Estreia a marcar com a camisola do Boavista ao 13.º jogo, decidindo oembate a favor dos axadrezados na Vila das Aves com um gesto técnico que promete mais. Bom cabeceamento num jogo de luta em que deu muito trabalho à defesa adversária ao ser muito pressionante na frente.

MOMENTO: golo de Cassiano (12’)

Canto no lado esquerdo do ataque boavisteiro a ser movimentado por Carraça, de forma tensa para o coração da área, onde apareceu o avançado a fazer a diferença. Cassiano atacou a bola com afinco e desviou com uma cabeçada certeira. Beunardeau ainda tentou a defesa, conseguiu desviar a bola mas para a trave, vendo a bola entrar irremediavelmente. Bom gesto técnico do atacante do Boavista.

OUTROS DESTAQUES

Carraça

Extremamente competente, o capitão do Boavista cumpriu a sua missão com obstinação no lado direito e notabilizou-se nas bolas paradas. Foram várias as que bateu com relativo perigo, sendo que numa delas deu o golo do Boavista.

Estrela

Parece ser cada vez mais o pilar deste Desportivo das Aves, atuando no miolo com funções defensivas mas também ofensivas. Tentou por o esférico no chão e dar critério à primeira fase de construção da equipa de Nuno Manta Santos. Saiu lesionado.

Paulinho

Repentino, o médio brasileiro foi dos que mais conduziu o esférico, tentando romper entre linhas na equipa do Boavista. Apesar de ter tido pouco sucesso o registo da sua iniciativa levou a ser uma das melhores unidades.

Welinton

Exagerou no esforço e quis decidir quase sempre sozinho, mas ainda assim a sua iniciativa e rebeldia foi o que de melhor o Desportivo das Aves conseguiu no arranque da segunda volta. Tentou várias vezes o remate.