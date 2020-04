O Desportivo das Aves informou este sábado, em comunicado no site oficial, que a casa do presidente do clube, Armando Silva, foi alvo de um ato de vandalismo, assim como o estabelecimento comercial de um vice-presidente.

«Os órgãos sociais do Clube Desportivo das Aves vêm unanimemente lamentar e veementemente repudiar estes grosseiros comportamentos, manifestando desde já a total solidariedade para com os ofendidos. (...) Hoje celebra-se o dia da liberdade. Aqueles que por ela sempre lutaram só podem sentir-se envergonhados com esta atitude, que em nada dignifica os valores do nosso clube», pode ler-se na nota.

A terminar, a direção do emblema avense informa que «já foram apresentadas as respetivas participações criminais» e que vai acompanhar o desenrolar da situação com «especial atenção».

Recorde-se que o Desp. Aves suspendeu recentemente o processo eleitoral para os órgãos sociais, devido à pandemia de covid-19.