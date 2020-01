O médio Estrela teve de ser transportado ao Hospital de Riba D’Ave após o jogo frente ao Boavista. O capitão do Aves saiu lesionado do encontro após um lance com Ackha, teve de ser substituído de imediato e Nuno Manta Santos, treinador do Aves, confirmou na conferência de imprensa que «o prognóstico não é nada bom»

Estrela fez um Raio-X na perna direita, na zona da tíbia e do perónio, sendo que apenas esta segunda-feira será possível ter um diagnóstico mais conclusivo. Nuno Manta Santos estranhou que o lance não tenha sido falta.

«Vejam o tipo de lance, como foi e como foi punido. Não estou a pedir nada, apenas quero que sejam justos. Aconteceram aqui alguns lances hoje que acho estranho não terem sido devidamente punidos. Acho estranho, há coisas que não compreendo», disse.