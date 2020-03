Os jogadores do Desportivo das Aves não treinaram nesta quinta-feira como forma de protesto pelos salários em atraso, confirmou o Maisfutebol. O plantel decidiu tomar uma posição firme.



De acordo com as informações recolhidas, o último vencimento pago foi o de dezembro de 2019 e já há casos de atletas despejados de casa por falta de pagamento.



O Desportivo de Aves ocupa nesta altura a última posição na tabela classificativa da Liga, com 13 pontos.