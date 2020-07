Mato Milos entregou um pedido de rescisão unilateral à SAD do Desportivo das Aves devido a três meses de salários em atraso, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte do clube.



O defesa, de 27 anos, cumpriu 17 jogos pelos avenses e estava vinculado ao clube até 2022 desde o ano passado, oriundo do Benfica. Assim, o internacional croata torna-se no 10.º atleta a desvincular-se do Desp. Aves por sucessivos incumprimentos salariais.



Além de Mato Milos, Quentin Beunardeau, Aflalo, Buatu, Tshibola, Estrela, Pedro Delgado, Yamga, Rúben Macedo e Welinton foram os outros futebolistas que rescindiram com o emblema de Santo Tirso.



Lembre-se que o jogador já não esteve na ficha de jogo na partida ante o Benfica. Esta quinta-feira a GNR esteve nas instalações da SAD, tendo rebocado o autocarro da equipa principal bem como outros bens que estão no estádio, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov à SAD dos avenses.



O Desportivo das Aves ainda tem mais um jogo antes do final da Liga. Visita Portimão, no próximo domingo, às 19h30.