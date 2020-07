Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, teve de servir de assessor da sua própria conferência. Dados os problemas conhecidos no seio do emblema avense, entre o clube e a SAD, o técnico não se fez acompanhar de assessor na sala de imprensa, após o jogo.

O técnico fez a habitual introdução, dando início à conferência de imprensa. Não sabia era que a mesma estava em direto, acabando o momento por ser transmitido pelas televisões.

Veja o momento no vídeo acima associado.