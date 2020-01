FIGURA: Welinton

Foi o jogador mais constante do Desportivo das Aves no encontro a nível ofensivo e é certo que a intervenção direta no marcador ajudou à exibição individual, apesar do igual bom registo defensivo da equipa. Fez o mais difícil na teoria, o 1-0 que deu mais fulgor e calma para encarar o resto do jogo e construir a vitória. Esbanjou o bis na cara de Ricardo Ferreira, mas estaria de novo em evidência ao minuto 79, com uma assistência precisa para Mohammadi fixar o 3-0. Fez circular a bola, pressionou a saída do Portimonense e levou muitas vezes a melhor face à defensiva algarvia. A aposta de Manta no seu regresso à titularidade foi em cheio.

MOMENTO: contra-ataque rápido para a sentença (74m)

O jogo ainda tinha pouco mais de um quarto de hora pela frente, mas o segundo golo do Desp. Aves tramou as reais esperanças de uma possível recuperação do Portimonense. Os algarvios levaram uma rápida resposta após um canto a favor, Mohammadi conduziu em dois para um a partir do meio campo, o adversário recuperou, mas houve calma e classe do iraniano para colocar a bola entre dois defesas, para Banjaqui assinar o golo que seria uma sentença para a equipa de Folha.

OUTROS DESTAQUES

Banjaqui: um golo, uma assistência e uma das exibições mais vistosas a nível individual do francês do Desp. Aves. É um tudo-nada a figura do jogo ao lado de Welinton. Lançou este para o golo inaugural que desbloqueou o empate, rumo a uma vitória moralizadora e gorda do último classificado da Liga, a maior da época em números. Ensaiou o 2-0 num remate que rasou o ferro e assinou-o mesmo depois, com calma, perante Ricardo Ferreira. Depois, ainda iniciou a jogada do último golo. Esforçado e com capacidade de desequilíbrio no último terço.

Mohammadi: sétimo golo esta época, o quarto nos últimos cinco jogos que fez pela equipa. À semelhança de Welinton e Banjaqui, um golo e uma assistência. Após uma primeira parte mais discreta, sobressaiu para ajudar à vitória na fase decisiva do jogo, os últimos 20 minutos.

Pedro Sá: deu alguma vida ao meio campo do Portimonense, com circulação e perigo ao apontar os lances de bola parada. Assinou o momento mais perigoso da equipa na primeira parte.

Reko: sobressaiu pelos primeiros movimentos ofensivos do Desp. Aves à procura do golo, tendo mesmo ficado perto de inaugurar o marcador logo no início do jogo. A par de Welinton, foi quem mais conseguiu rasgar a defesa algarvia até ao intervalo, com capacidade de posse interessante.

Marlos: a entrada para a última meia hora do encontro deu ao ataque do Portimonense algum poder de aproximação, até então pouco visto, porém inglório face aos golos do Desp. Aves na parte final.