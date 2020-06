Ricardo Mangas foi expulso por acumulação de cartões amarelos na visita do Desportivo das Aves ao Tondela e vai falhar a receção ao FC Porto, da próxima jornada.



O lateral-esquerdo dos avenses teve uma entrada fora de tempo sobre Xavier aos 15 segundos da segunda parte e viu o segundo amarelo.



Lembre-se que do lado do FC Porto, Sérgio Conceição não pode contar com Manafá e Alex Telles, dois laterais que estão castigados.



Os dragões jogam na Vila das Aves na próxima terça-feira, às 21h15.