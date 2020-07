O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar um processo disciplinar instaurado à SAD do Desportivo das Aves por incumprimento salarial de março a abril de 2020.

«Os membros da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ordenam o arquivamento por inexistência de indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte do arguido CD Aves – SAD», lê-se no acórdão.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional informou, a 9 de junho, que a SAD do Desp. Aves tinha falhado a demonstração de documentos comprovativos da regularização dos ordenados de março e abril, encaminhando a questão para o Conselho de Disciplina.

«Os clubes devem demonstrar a inexistência de dívidas correspondentes a retribuições-base e compensações mensais a jogadores e treinadores até 15 de maio relativas à contraprestação realizada de março a abril», segundo o artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga.