Um golo de Fábio Cardoso permitiu ao Santa Clara entrar a vencer em 2020. Triunfo dos açorianos por 1-0 na Vila das Aves, a pôr fim a sete jornadas seguidas sem vitórias, deixando a equipa de Nuno Manta no último lugar e sem soma de pontos por mais uma jornada.

As respetivas intenções de largar a cauda da classificação e ganhar mais distância para a zona de descida esbarraram numa primeira parte algo trapalhona das duas equipas. O Desp. Aves, privado de vários jogadores importantes como Welinton, Macedo, Mohammadi ou Luiz Fernando, foi mais rematador, mas não conseguiu definir bem nas aproximações à área do Santa Clara. Já os açorianos tiveram em Beunardeau o principal responsável por manter o nulo até ao intervalo.

O grande momento desse período foi assinado pelo guardião, num voo eficaz e espetacular a um remate à meia volta de Francisco Ramos (23m).

Pedia-se mais qualidade em benefício do futebol e da necessidade de pontos. Ainda que nem sempre o ganhar resulte de um jogar melhor ou pior. Mas há lances que pedem mais.

Do lado do Desp. Aves, os maiores exemplos: Reko, depois da estreia no Bonfim, foi de novo lançado por Manta e desperdiçou ao fazer um mau passe para Yamga, após ficar isolado a meio do meio campo contrário (3m). Ainda assim, seria dos melhores da equipa. Depois, Estrela dominou mal à entrada da área, após uma boa jogada de Jaílson e Reko (25m). Banjaqui teve tudo para desfazer o nulo, mas o remate na área passou rasteiro e ao lado da baliza (37m).

O Santa Clara, que susteve o crescimento do Desp. Aves antes do descanso, fez nesse período dois remates para cinco dos locais. Teve mais bola, é certo (57 por cento), mas no ataque esbarrou num adversário aguerrido e certo a defender-se de vários livres e de cinco cantos.

Já perto do intervalo, o Aves ainda tentou num lance de Reko concluído por Yamga e num remate de Jaílson, mas o guardião Marco agradecia: as tentativas ou iam sem direção ou com força insuficiente.

O primeiro quarto de hora da segunda parte foi timbrado com o ritmo, intensidade e qualidade anterior e só a partir do minuto 60 houve mais motivos de interesse. Pouco antes, Beunardeau evidenciou-se a afastar um livre de Rashid e os avenses pediram penálti, mas Iancu Vasilica, após alguma espera, indicou que o braço de César estava junto ao corpo e a ação não foi irregular.

O Desp. Aves mostrou-se depois mais ao jogo, com um remate quase certeiro de Banjaqui e uma perdida de Yamga a canto de Reko. Contudo, foi o Santa Clara a ser eficaz. A livre de Lincoln, João Afonso desviou ao segundo poste e Fábio Cardoso completou o lance de cabeça, ao minuto 64.

A vantagem deixou o Santa Clara mais solto, mas sem descanso face à pressão final do Desp. Aves. Os ânimos aqueceram no campo e na bancada quando, ao minuto 84, o árbitro foi ao VAR para declarar uma falta ofensiva de Yamga, quando tudo do lado avense pedia penálti: Jaílson até levou antes a bola para a marca, mas viu Iancu Vasilica sublinhar a infração anterior. Entre substituições pelo respetivo interesse no resultado, o Desp. Aves não conseguiu evitar a derrota e os três pontos vão para os Açores. Nota, nos minutos finais, para a estreia absoluta de Mohamed Touré nos avenses.