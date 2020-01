FIGURA: Fábio Cardoso

Decisivo no desfecho do jogo, a dar novo triunfo ao Santa Clara na Liga após sete rondas sem vitórias. Foi aguerrido e esforçado a defender, sobretudo nos minutos finais de maior avalanche dos avenses na busca pelo empate. Ao minuto 64, concluiu o lance decisivo do jogo de cabeça, fazendo o primeiro golo da época na conta pessoal.

MOMENTO: golo de Fábio Cardoso decide jogo (64m)

Aos 64 minutos, o árbitro Iancu Vasilica entendeu que houve falta de Ricardo Mangas sobre Thiago Santana para um livre que Lincoln bateu para a área. Depois, Fábio Cardoso concluiu o lance de cabeça, após um primeiro cabeceamento de João Afonso ao segundo poste.

Desp. Aves-Santa Clara: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES:

Reko: no segundo jogo pela equipa principal do Desp. Aves na Liga, o médio mostrou-se ao jogo e foi dos mais ativos do lado da equipa da casa. Na primeira parte, lançou os principais lances ofensivos e bateu de forma exímia os cantos da equipa, um deles quase a dar golo de Yamga.

Beunardeau: esteve em evidência enquanto o marcador assinalava 0-0, ao fazer as duas melhores defesas do jogo, uma em cada parte, a um remate de Francisco Ramos e a um livre de Rashid. Sofreria depois o único golo do jogo, num lance em que acaba batido pela rapidez da combinação entre João Afonso e Fábio Cardoso, ficando fora do lance.

Thiago Santana: lutador na frente de ataque, acabou por ganhar a falta que permitiu ao Santa Clara ter êxito no único golo do jogo.