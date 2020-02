FIGURA: Davidson

Entrou e decidiu. Grande golo ao minuto 65 para dar a vantagem e a vitória à equipa de Ivo Vieira, que já tinha mostrado outras garras após o penálti defendido por Douglas. Entrou precisamente após este lance e agitou logo o jogo, num remate que só não deu golo porque foi negado por Buatu. Decisivo. Com vontade e talento para desequilibrar o que até então estava difícil.

MOMENTO: golaço de Davidson (65m)

Oito minutos depois do penálti defendido por Douglas, Davidson assinou o momento do jogo. Após receber a meio campo em rotação para a frente, serviu Edwards, o inglês esperou pelas desmarcações na área, mas reencontrou Davidson ainda fora daquela. Fez um passe curto e o número 91 tratou do resto. Tirou Luiz Fernando do caminho e, com um remate seco, fez a bola passar por cima de Szymonek, entrando um pouco ao meio da baliza, para um golaço. Momento portentoso, que surpreendeu o guardião avense.

Desp. Aves-V. Guimarães: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES:

Banjaqui: foi um dos melhores elementos do Desp. Aves, sempre incómodo para a equipa do V. Guimarães na saída a jogar. Pressionou, fez jogar, driblou. Foi o homem que ganhou o penálti que Welinton não conseguiu, depois, concluir.

Welinton: no melhor e no pior. Foi, a par de Banjaqui, um dos homens com sinal mais positivo na equipa, até o mais incisivo no remate e na pressão na primeira parte. Em contraste, fica depois ligado ao penálti que não concretizou e que mudou por absoluto o jogo, ainda com 0-0.

Douglas: o V. Guimarães bem deve ao experiente guardião brasileiro este triunfo na casa do último classificado. O penálti que defende a Welinton, ao minuto 57, é o momento de viragem na partida. Manteve o nulo e empolgou a equipa, que resolveu depois por Davidson e André André.

Edwards: o mais esclarecido dos titulares do V. Guimarães, na missão ofensiva. Os bons pormenores ficam exemplificados no passe de bandeja para o remate ao poste de Bonatini e no forte e colocado remate que Szymonek negou, no lance que dá o 0-2.