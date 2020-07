FIGURA: Mohammadi

Iniciou o jogo a marcar com frieza suficiente para iludir Makaridze na marca dos onze metros logo aos quatro minutos. De grande penalidade o iraniano apontou o oitavo golo da época, partindo para uma exibição desinibida, mostrando bons atributos técnicos. Na memória fica um lance na primeira parte em que se desenvencilhou de três adversários pelo lado esquerdo antes de rematar.

MOMENTO: Aflalo segura avenses (7)

Grande penalidade para o V. Setúbal, a punir falta de Diakhite sobre Éber Bessa, a dar aos sadinos a possibilidade de igualar o encontro. Nuno Valente foi chamado a cobrar o castigo máximo, mas não conseguiu abanar com a rede. Grande defesa de Aflalo, a adivinhar o lado e a suster o remate que até saiu forte.

NEGATIVO: Berto não gostou de sair

Substituído por Lito Vidigal na segunda parte, o atacante não gostou de ser preterido e reagiu mal. Ponteou uma garrafa de água, esmurrou o banco e barafustou. Lito não gostou e trocou algumas palavras com o jogador, pedindo a intervenção de um diretor presente no banco.

OUTROS DESTAQUES

Aflalo

Não teve muito trabalho, mas quando foi chamado a intervir cumpriu. Brilhou logo aos sete minutos ao defender a grande penalidade de Nuno Valente. Uma intervenção preponderante para o triunfo do Desp. Aves.

Mansilla

No meio de um V. Setúbal pouco articulado e sem um rumo aparente, o argentino foi dos mais desinibidos, a mostrar serviço quase sempre de forma individual. Lances, ainda assim, que saíram de forma avulsa e sem sequência. Atitou uma bola ao ferro.

Falcão

O pilar do Desportivo das Aves, primeiro no meio campo e na reta final. Sempre ligado à corrente, lutou muito no setor intermediário e acabou a jogar no eixo da defesa ao lado de Buatu. Cumpriu.

Alex Freitas

Aposta de Lito Vidigal na segunda metade, o extremo entrou bem no jogo e foi um dos mais interventivos do V. Setúbal. Destacou-se a colocar a bola na área, essencialmente em lances de bola parada.