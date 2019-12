Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, não poderá contar com Welinton, uma das referências da equipa, na receção do próximo sábado ao Santa Clara em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga.

O avançado viu o quinto cartão amarelo na última ronda do campeonato, em Setúbal, pelo que cumpre um jogo de castigo. Apesar de estar a recuperar de lesão e de provavelmente até ficar apto para ir a jogo o extremo brasileiro falha o jogo por castigo.

De resto, Simunec continua lesionado, assim como Luiz Fernando. No caso de Luiz Fernando o médio está a fazer trabalho individual com bola tendo em vista à integração total, estando em dúvida. O jogo frente ao Santa Clara está agendado para as 15h30 de sábado no Estádio do Desportivo das Aves.