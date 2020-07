Estrela entregou um pedido de rescisão unilateral à SAD do Desportivo das Aves, quebrando o vínculo extensível até junho de 2022, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte do último classificado da Liga.



O médio de 24 anos disputou 23 partidas pelos avenses, onde chegou há um ano proveniente do Varzim. Este é o terceiro futebolista a rescindir com o clube alegando salários em atraso depois de Quentin Beunardeau e de Welinton.



Lembre-se que na quinta-feira, Estrela Costa, acionista da Galaxy Believers, empresa responsável pela gestão do futebol do Desp. Aves, referiu que as rescisões de Tshibola, Pedro Delgado e Yamga «nada se deveram» ao incumprimento de ordenados.

A SAD do Desportivo das Aves foi absolvida em 30 de junho da acusação de incumprimento salarial com jogadores e treinadores entre dezembro e março, mas aguarda pela resolução de outro processo idêntico, assente na ausência de documentos comprovativos quanto à regularização dos vencimentos dos meses de março e abril.

O assunto foi remetido da Liga para o Conselho de Disciplina da FPF a 9 de junho, podendo custar uma penalização de dois a cinco pontos, face aos 17 somados em 31 jornadas pelos avenses, que já viram confirmada a despromoção à II Liga.