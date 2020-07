Lito Vidigal, treinador do Vitória de Setúbal, comentou desta forma o empate da sua equipa frente ao Sporting (0-0), em declarações na flash interview da SportTV:

«Antes de começar o jogo, falei um pouco com o Rúben Amorim e ele disse-me ao ouvido ‘coragem’. Eu disse-lhes que não é coragem, é respeito e gostar de algo. Sei que o risco é grande porque gosto do Vitória e da cidade de Setúbal. Estou aqui a dar tudo de mim, sempre contando com a atitude dos jogadores. Foi um ponto muito importante, estamos numa fase delicada e dura da época. Este ponto deixa-nos respirar um pouco melhor. Temos um jogo importante para ganhar em casa e se o conseguirmos vamos continuar na Liga. Estes jogadores têm dado aquilo que podem, têm trabalhado muito. Eles foram bravos, fomos uma equipa. Vai ser difícil, vai ser duro, mas vamos dar tudo para ficar na Liga»

Sobre a situação do Desp. Aves, que joga frente ao Portimonense na última jornada: «Estou triste pela situação do Aves, um clube que bem há pouco tempo ganhou a Taça de Portugal. Acho que qualquer amante do futebol fica triste perante uma situação destas. Mas dessa forma, também, é difícil também encontrar alguma verdade desportiva. Pelo que tenho lido e visto, não sei se o Aves vai ter jogadores suficientes para disputar um jogo que decide a vida de muitos clubes.»