O treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, não quis estender-se nas palavras após as rescisões unilaterais de mais quatro futebolistas, frisando a necessidade de ter «atitude competitiva excelente» na Cidade do Futebol, onde o último classificado da I Liga defronta, esta terça-feira, o Santa Clara.

«É um assunto que não me apetece falar neste momento. Estou aqui apenas para falar sobre o nosso próximo adversário. São jogadores com os quais deixo de contar e tenho de encontrar soluções para que a equipa mantenha sempre o mais alto rendimento», afirmou Manta, na antevisão ao duelo da 32.ª jornada, não abordando o futuro no clube.

Na última semana, os médios Tshibola, Estrela e Pedro Delgado, bem como o avançado Kevin Yamga, rescindiram com o Desp. Aves, argumentando promessas falhadas de regularização de salários em atraso, tal como fizeram o guarda-redes francês Beunardeau e o avançado Welinton, em abril.

Os avenses aguardam pelo desfecho de um processo junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, assente na ausência de documentos comprovativos quanto à regularização salarial de jogadores e treinadores em março e abril, cujo incumprimento pode custar uma penalização de dois a cinco pontos.

Sobre o duelo com os açorianos, que se segue ao triunfo caseiro ante o V. Setúbal, Manta espera um adversário «muito forte, bem organizado e estável na classificação» e acredita que é uma oportunidade para os atletas «mostrarem individualmente o seu valor» na «representação da sua instituição da melhor forma possível».

Luiz Fernando, a recuperar de rutura muscular na face posterior da coxa direita, bem como o defesa Diakhité, que cumpre um jogo de castigo, são ausências para Manta.

O Santa Clara-Desp. Aves joga-se a partir das 17 horas (16h nos Açores) desta terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.