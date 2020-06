Declarações do treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a derrota por 2-0 ante o Belenenses, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«A primeira parte, no plano estratégico definido, não foi boa. Até corrermos bastante na primeira parte, se formos analisar os dados GPS, só que corremos mal, de uma forma desorganizada. Estávamos a possibilitar muito espaço entre a linha defensiva e a linha média, onde o Belenenses colocou a bola várias vezes. Depois, atacava a nossa linha defensiva e criou desequilíbrios. Não estávamos compactos em termos defensivos para fazer zona de pressão e o Belenenses foi aproveitando esse desacerto nosso.

«Sempre que ganhávamos a bola, estávamos a perdê-la facilmente, estávamos a querer ir muito rápido para o ataque. E estávamos a ficar desconcentrados, desmotivados. O Belenenses esteve melhor na primeira parte do que o Aves.»

«Na segunda parte, penso que o Aves entrou com outra atitude, outra postura, dinâmicas diferentes, circulámos bola, chegámos ao último terço da baliza adversária, mas não conseguimos ter o caudal de remates que a gente queria, não conseguimos fazer um golo que certamente iria relançar a partida. A equipa adversária foi gerindo e levou os três pontos.»

[Contas da permanência:] «Era importante somarmos pontos, não só pelos pontos, mas pela parte emocional, cognitiva. Temos que dar a volta a isso, tenho de conseguir motivar os jogadores para o próximo jogo, na quinta-feira.»

[Jogo à porta fechada:] «A influência do público é grande nos jogadores, na envolvência do jogo, nas incidências. Não havendo, foi uma experiência nova. Espero que na próxima jornada, possamos ter público a apoiar.»

[Se acha que vai ser possível ter adeptos nos estádios:] «Não sou eu que mando, mas é uma questão de analisarem o que está a acontecer neste momento, as regras que estão a ser alteradas e penso que o futebol tem todas as condições para ter adeptos.»

[Nota informativa aos leitores: única e exclusivamente pela limitação do número de pessoas presentes no Estádio do CD Aves, o Maisfutebol não pôde estar presente no recinto, para a cobertura jornalística do jogo, tal como é hábito em todos os encontros da I Liga].