Um erro clamoroso do guarda-redes Amir, aos 62 minutos, decidiu este domingo o triunfo do Aves (2-1) na visita ao Marítimo, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, disputado nos Barreiros. O triunfo não retirou a equipa avense do último lugar, mas os três pontos mantém bem vivo o sonho de fugir da parte baixa da tabela. Já os insulares, fecharam a ronda em 14.º lugar, com apenas mais seis pontos que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água.

Confira a FICHA DO JOGO

A partida valeu pelo futebol praticado na primeira parte. Welinton, aos 9 minutos, na cobrança de um livre direto em zona frontal mas ainda distante da área de Amir, levou o esférico a passar muito perto do poste esquerdo da baliza madeirense, assinado o primeiro lance de algum perigo.

O Marítimo respondeu logo de seguida, com Rodrigo Pinho, a picar a bola sobre o guardião Beunardeau, na sequência um passe longo de René Santos, mas Ricardo Mangas evitou o golo já perto da linha fatal.

A formação avense apostava nas transições rápidas, quase sempre ao primeiro toque, defendendo com todos quando a posse da bola estava com o Marítimo, que optava por chegar à área visitante com um futebol direto.

O futebol prático do Aves de Nuno Manta acabou por levar a melhor aos 18 minutos, quando Mohammadi, após escapar pela direita, entrou na área e evitou Amir servindo Ricardo Mangas no lado oposto, que só teve de encostar para uma baliza deserta.

Os insulares procuraram reagir pensando melhor o jogo, com constantes variações pelos flancos, mas sem efeitos práticos, denotando algum nervosismo uma vez chegados à área. Mas abrindo algum espaço na retaguarda. Aos 34, o Aves ficou muito perto do 2-0, quando Welinton, depois de chegar à área trabalhou bem o esférico para rematar sem oposição, mas muito ao lado...

Desaproveitou o Aves, marcou o Marítimo. Quatro minutos depois, Rodrigo Pinho, servido por Jorge Correa, restabeleceu a igualdade com um remate de primeira e cruzado sem grande hipóteses para Beunardeau. A equipa de José Gomes mandava no jogo e pouco tempo depois voltou a festejar. Na sequência de um livre cobrado desde a direita, Nanu cabeceou ao poste e, na recarga, René Santos encostou para dentro da baliza. Mas a consulta do VAR confirmou a sensação de ilegalidade que havia ficado no lance: fora-de-jogo do defesa brasileiro.

O intervalo chegou com domínio madeirense, que já em cima dos 45 só não foi para o descanso em vantagem por culpa do guardião do Aves, que defendeu para canto uma «bomba» de Nanu, já perto da grande área, e que culminou uma jogada rápida e bem desenhada por parte do ataque insular.

Das cabines regressaram os mesmos onzes, mas com um futebol sonolento dada a previsibilidade que marcava os lances que se foram sucedendo no primeiro quarto de hora do segundo tempo. E esta sonolência deverá ter afectado Amir, que aos 62, na sequência de um livre cobrado por Reko, na direita e em jeito de canto mais curto, e o iraniano, sem pressão, a não conseguir segurar a bola e deixa-a escapar-se para o fundo das suas redes.

Novamente em desvantagem, José Gomes refrescou o ataque e o meio campo, com as entradas de Daizen, Edgar Costa e Getterson, mas o Aves, sempre muito coeso e confortável na gestão do jogo, foi controlando as investidas verde-rubras com muita assertividade.

E quando não era a equipa avense a resolver, o ataque madeirense encarregava-se de desperdiçar. Aos 78, Getterson, sem oposição no coração da grande área, cabeceou para fora, num lance que o levou centenas de adeptos a levar as mãos à cabeça.

Mas a falta de eficácia em zona de finalização afetava também o Aves, como ficou bem patente quando Wellinton, dois minutos depois, e sem oposição, desviou por cima da baliza de Amir, após um bom passe de Mohammadi, desde direita.

O jogo ainda teve seis minutos de descontos, mas as duas equipas anularam-se com facilidade.