Figura: de Mangas arregaçadas

Imperial da defesa, e letal no ataque. Assim se pode resumir a exibição do jovem defesa do Aves. O esquerdino, de 21 anos, mostrou muita confiança e assertividade na em tapar os caminhos da sua baliza. E sempre que pôde, deu importantes contributos ao ataque. Subiu mais no terreno na primeira parte, e a coragem foi premiada com o primeiro golo do encontro.

Momento: minuto 62, monumental frango de Amir

Reko Silva cobra um livre desde a direita, em jeito de canto mais curto, e a bola vai ter com o guarda-redes do Marítimo, que falha o controlo do esférico e acaba por o desviar para dentro da sua baliza. 2-1 para o Aves, que manteve a vantagem até ao final do jogo.

Rodrigo Pinho

O avançado brasileiro foi dos elementos mais esclarecidos do ataque do Marítimo, com boas movimentações sempre a arrastar os centrais para abrir espaços aos colegas. Marcou um golo em que demonstrou grande frieza na finalização.

Zainadine

O patrão da defesa do Marítimo voltou a impôr respeito na sua área e à frente dela, secando muitas investidas avenses

Mohammadi

O avançado iraniano revelou mais uma vez uma excelente condição física e boa leitura de jogo, criando muitos desequilíbrios.

Beunardeau

Duas belas intervenções e muita concentração a sair dos postes em lances de bola parada ajudaram a injetar muita confiança no coletivo avense.