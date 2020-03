A continuidade de Mathieu na próxima época é uma das incógnitas com que o Sporting se debate.

O defesa francês é um dos esteios da equipa, mas ainda não é certo que continue a jogar, ou que permaneça nos leões.

Na antevisão ao jogo com o Desp. Aves, Rúben Amorim destacou aquilo que terá de acontecer para Mathieu ficar e atirou para o jogador a responsabilidade da decisão.

«Isto é o Sporting. Os jogadores têm de estar convencidos de que querem ficar cá, não é o treinador que tem de os convencer. Eu gostava de contar com o Mathieu na próxima época, mas estamos num grande clube e quem não tiver vontade, não estará na próxima época», começou por dizer.

No seguimento, Amorim aproveitou para sublinhar que o desejo de lutar pela equipa é uma das coisas de que mais gosta num jogador.

«Pessoalmente, umas das coisas que me atrai nos jogadores é a fome que eles têm. E os jogadores têm de ter fome para jogar no Sporting Clube de Portugal. Seja o Mathieu, seja outro, o importante é terem muita fome e vontade. Esse vai ser um dos grandes critérios no próximo ano», alerta.