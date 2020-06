Nuno Manta Santos, treinador do Deps. Aves, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota em Tondela por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Temos sofrido golos muito cedo numa ou outra desatenção. Há mérito do Ronan no primeiro golo. Ficámos com bola, roubámos a bola ao Tondela, soubemos guardá-la e tivemos a tranquilidade e a paciência, que nos têm faltado noutros jogos. Quero salientar o carácter e o compromisso da equipa enquanto o jogo durou. É com esta atitude e entrega que vamos estar até ao fim.»



«Esta semana fiz questão de passar uma mensagem de tranquilidade. Temos de ser realistas e acreditar no que fazemos diariamente. Os jogadores mostraram personalidade, qualidade e com esta atitude e empenho vamos dar alegrias ao Desp. Aves.»