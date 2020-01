O treinador do Desportivo de Aves, Nuno Manta Santos, pediu esta sexta-feira estabilidade emocional à sua equipa para o jogo «importante» frente ao Portimonense, da 17.ª jornada da Liga.

«É um jogo muito importante e transmitimos ao grupo que é para ganhar ou ganhar. Preparámo-nos física, mental e taticamente, mas é preciso controlo emocional face às adversidades que o adversário pode colocar. Esse é o segredo, além da atitude, raça e vontade», disse, em conferência de imprensa.

Apesar da derrota na última ronda ante o Benfica, o técnico diz que houve aspetos positivos nesse jogo: «Aspetos a reter? A coesão, a entreajuda e a organização, porque cumprimos a estratégia planeada dentro do rigor pretendido. Faltou definir as poucas oportunidades que tivemos, mas isso faz parte do passado e temos de começar a obter pontos.»

Sobre o Portimonense, Nuno Manta Santos diz que este será como o jogo do «gato e do rato».

«Gostam de ter a bola, dominar o adversário e criar situações de finalização, mas deixam lacunas para explorar quando estão mais altos e abertos. O Portimonense sabe que o Aves é forte em transição, mas isto é o jogo do gato e do rato: um vai atrás do outro, a ver quem consegue superiorizar-se nos duelos individuais e coletivos.»

O Desp. Aves, último da tabela classificativa, recebe o Portimonense, penúltimo, este sábado, a partir das 15h30.