Declarações do treinador do Desp. Aves, Nuno Manta Santos, na flash interview da SportTV, após a derrota com o Benfica, por 4-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Equipa fez tudo o que podia?] «Era fácil dizer muita coisa e arranjar muitas desculpas. Toda a gente sabe o contexto e a realidade do Aves. Acima de tudo dignificámos muito esta camisola, e vamos continuar a dignificar. E a prova é a maneira que jogámos hoje, apesar do resultado. Honrámos muito o futebol português e vamos continuar, desde que nos deixem fazer isso. Tivemos um adversário muito forte, mas o mais importante era a verdade desportiva e a honra.

[Protesto no minuto inicial] Foi uma maneira de chamarmos a atenção para alguns dos problemas que existem no futebol.

[Nesta altura é mais psicólogo do que treinador?] Quem me conhece sabe que eu sou assim. Posso ser muito exigente, por vezes até agressivo, mas no dia do jogo sou o melhor amigo deles e eles neste momento precisam disso.»

[Garante que vão a jogo com o Portimonense?] Não dou garantias. Dou garantia sim que os jogadores têm vontade.

[E garantias que vão treinar quarta-feira?] Isso são coisas internas.»