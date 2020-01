Declarações do treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a derrota por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Penso que entrámos bem na primeira parte, temos situações em que podíamos ter feito golo. O jogo resume-se à eficácia nos vários momentos do jogo. Tinha alertado, sabíamos que o adversário iria explorar a bola parada, não só cantos e livres, mas também lançamentos laterais para a nossa área. E foi através de um lance desses que fizeram o golo.»

«Fomos sempre o controlado o Santa Clara, tivemos situações, algum controlo e domínio do jogo, a equipa teve organizada, teve vontade, atitude, tirando agora a parte final em que perdemos um pouco o controlo emocional devido a decisões de arbitragem, não vou comentar. Temos de continuar a procurar a felicidade, levantar a cabeça. Neste trabalho, as vitórias vão aparecer para o Aves.»

[Ataque sem um avançado de raiz:] «Perante os jogadores disponíveis e as características deles, a ideia foi criar mesmo mobilidade em termos ofensivos e não dar referências individuais de marcação à linha defensiva do Santa Clara. Tivemos os nossos resultados, a equipa teve boas dinâmicas, são jogadores que atacam bem a profundidade, fortes no um para um. A partir do momento em que estivemos em desvantagem, desloquei um médio para fora, para uma frente de ataque mais larga, para ter mais soluções na parte exterior. A equipa está a trabalhar bem, falta o golo. Se fizéssemos o golo, ia dar outra tranquilidade à equipa. De referir que há avançados que estão a trabalhar também nos sub-23, tem a ver com questões de inscrição. Dei-lhes os parabéns no fim.»

[Mercado:] «Não vai chegar alguém e é ele e mais dez. Os miúdos estão a trabalhar bem, plena confiança neles.»

[Ausência do Mehrdad Mohammadi:] «O Mohammadi foi uma questão de ele sair do Irão e ter autorização. Estamos à espera que o Mohammadi veio do Irão, até agora não teve autorização. O Macedo também está magoado, o Welinton castigado.»