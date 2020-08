Nuno Manta Santos rescindiu de forma unilateral o contrato que o ligava ao Desp. Aves, colocando fim a «uma dura caminhada» que descreve, a dada altura, ter-se tornado um «pesadelo».

«Chegou ao fim a minha dura caminhada junto do Desp. Aves. Cumpre deixar uma palavra a todos (e não foram poucos!) os que me apoiaram. Rescindi de forma unilateral e com efeitos imediatos, depois de esgotar todas as vias possíveis (e mesmo impossíveis) para a manutenção desta ligação», começa por dizer em comunicado.

Além dos jogadores e às gentes da vila das Aves, o técnico deixou uma palavra também aos colegas de profissão, bem como aos presidentes da Liga e da FPF.

«Deram-nos força para chegar ao fim com dignidade, apesar do pesadelo que vivíamos», conclui.

Leia o comunicado na íntegra: