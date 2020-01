Declarações de Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, após a derrota (0-1) frente ao Boavista:

«Houve mérito da maneira como o Boavista se apresentou na sua estratégia defensiva, que nos surpreendeu um pouco, porque é a primeira vez que o Boavista joga com uma linha de cinco, se não me falha a memória, penso que é a primeira vez que o Daniel Ramos começa um jogo com uma linha de cinco. Foi a estratégia do Boavista, jogar no nosso erro e conseguiu marcar de bola parada. Tentámos de várias maneiras, com diferentes maneiras, mas o nosso adversário foi fechando bem. Faltou-nos criatividade e irreverência em alguns momentos. Assumo a responsabilidade de a equipa não ter a dinâmica dos últimos jogos. Fomos trabalhando, mas nunca fiquei satisfeito, faltou-nos ser mais incisivos e mais pragmáticos».

[Resultado penalizador] «Quando dás um passo para frente dois para trás é penoso., este resultado é negativo».

[Diakhite e Marius estrearam-se] «Todos são importantes, mas não são os reforços que vêm resolver, temos de ser todos unidos. Estão a trabalhar bem, a integrar-se, pensámos ter no banco homens fora na área, o Diakhite jogou porque o Adam [Dzwigala] teve um problema esta manhã».