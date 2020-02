A ocupar o último lugar da tabela, o Desportivo das Aves defronta este domingo o Paços de Ferreira, antepenúltimo, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, e o treinador Nuno Manta Santos destaca a importância do encontro para os avenses.

«Em termos motivacionais, o que temos de bom é que dependemos só de nós. Estamos agarrados a isso e muito focados na conquista de pontos. Nota-se perfeitamente que a equipa tem mostrado uma atitude competitiva muito grande em todos os jogos, sendo que os pormenores muitas vezes fazem com que o resultado não seja o pretendido».

Com a derrota caseira frente ao Vitória de Guimarães (2-0), articulada com o triunfo do Paços de Ferreira na receção ao Famalicão (2-1), a distância entre avenses e castores subiu para seis pontos, quebrando a retoma do emblema de Santo Tirso na tabela.

«Sabemos da importância do jogo com um rival direto na luta pela permanência, que vale três pontos e uma aproximação aos lugares que queremos no final do campeonato. Vai ser complicado e emotivo, mas, com a nossa estratégia, organização e vontade de conquistar pontos, iremos trabalhar juntos para conseguir a vitória», afirmou.

Em desvantagem no confronto direto, face ao desaire na primeira volta (2-1), Nuno Manta Santos espera um adversário «com a ideia dos últimos jogos», traduzida numa «equipa organizada e agressiva, com linhas próximas e intensidade, que espera o momento certo para atacar e é muito competitiva nos vários momentos e nos duelos individuais».

«Estão sempre muito equilibrados e com um grande controlo emocional. Perante os últimos resultados, souberam reagir bem em momentos de tensão e continuam focados no seu objetivo. Também temos de estar muito focados e sermos inteligentes, lutando por cada bola como se fosse a última para alcançar a vitória que desejamos», acrescentou.

O Desportivo das Aves nunca ganhou nas três receções ao Paços de Ferreira para a I Liga e não vence há três jornadas, tendo Nuno Manta Santos solicitado melhorias na «decisão nos últimos metros», que permitam «mais situações de finalização e golos».

O guarda-redes Beunardeau e o médio Rúben Oliveira voltam a estar disponíveis, ao contrário do defesa Andrej Simunec e do avançado Mohammadi, ambos lesionados, enquanto o centrocampista Aaron Tshibola permanece em dúvida.