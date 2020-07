Declarações de Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, na sala de imprensa do Estádio do Aves, após a derrota (0-4) frente ao Benfica:

«Sobre as situações adversas, que são de conhecimento público, todos podem refletir e tirar as suas conclusões. Em relação à estratégia e ao jogo, a equipa esteve disciplinada e teve vontade, foi um digno vencido. O nosso adversário foi mais forte e acaba por fazer mais golos. Foi uma derrota pesada para o que o Aves fez durante o jogo. Saliento aquilo que os jogadores do Aves fizeram».

[Esperava esta atitude?] «Trabalho com eles diariamente e esse espírito de resiliência esteve sempre presente. Não deu para preparar mais o jogo, deu para apelar à responsabilidade, apelar ao profissionalismo, ao brio, limpar cabeças, deixar os problemas dentro do campo. Esta atitude não surpreende, são uns verdadeiros heróis. Hoje foi uma vez mais provado que são uns verdadeiros campeões.

[Jogo com o Portimonense] «Vivemos o dia-a-dia. Continuo a dizer que os jogadores como a equipa técnica têm a vontade de jogar e de ir buscar pontos a Portimão. Essa a nossa mentalidade, e tem de estar sempre presente».

[O que mais lhe custou no meio de tantos problemas?] «Sinceramente, era não haver a realização do jogo. A nível internacional ia ser uma marca muito grande para o futebol português. Sou apaixonado pelo futebol e por Portugal e não queria que essa imagem passasse para fora».