O FC Porto não foi além de um nulo na Vila das Aves, em jogo da 27.ª jornada da Liga, e fica apenas com mais três pontos do que o Benfica que joga esta quarta-feira em Vila do Conde.

A equipa de Sérgio Conceição tentou de tudo, mas nem da marca de grande penalidade conseguiu fazer um golo.

Veja o resumo: