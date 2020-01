O Desportivo das Aves anunciou a contratação de Oumar Diakhité. O defesa central de 25 anos jogava na primeira divisão da Roménia, com a camisola do Sepsi OSK, mas tem uma larga experiência no futebol português.



Entre 2013 e 2015, Diakhité fez 65 jogos e três golos pelo Olhanense. Depois mudou-se para o Estoril-Praia e jogou na Linha de 2015 a 2019, com uma breve passagem pelo Médio Oriente pelo meio.



Depois de meia época na Roménia, Diakhité volta a Portugal e é mais uma opção para o centro da defesa de Nuno Manta. O treinador do Aves contrata o segundo defesa central em janeiro, depois de Buatu.



