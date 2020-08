O futebolista português Rúben Macedo está próximo de reforçar o Marítimo, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima ao processo.

O jogador de 24 anos já está na ilha da Madeira e vai realizar exames médicos, com vista a fechar um acordo com o emblema insular.

Macedo, formado no FC Porto e no Amarante, foi um dos jogadores que rescindiu de forma unilateral com o Desportivo das Aves no final da última temporada, por incumprimentos salariais.

Se os pormenores finais com vista ao contrato forem alcançados, Macedo vai continuar carreira na I Liga, após ter integrado os plantéis de dois clubes que desceram à II Liga: o Desp. Chaves em 2018/2019 – nos flavienses ainda cedido pelo FC Porto – e o Desp. Aves, em 2019/2020. O Varzim foi o outro clube que representou como sénior.

Até ao momento, Tamuzo (ex-Avenir Béziers) e Rafik Guitane (ex-Rennes) foram os reforços confirmados pelos verde-rubros para 2020/2021.