Um Santa Clara de cara lavada venceu esta tarde o Desportivo das Aves, por 3-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Os açorianos ficam assim a apenas dois pontos de ultrapassarem o melhor registo de sempre no que a pontos diz respeito no principal escalão do futebol português.

Depois da derrota em Alvalade – a terceira consecutiva –, João Henriques mudou seis peças no onze titular, e a estratégia resultou.

O Santa Clara entrou bem na partida e desde cedo mostrou que ia ser um jogo de sentido único – apesar das muitas tentativas do vento em baralhar as coisas.

E os golos não demoraram muito a aparecer. Aos dez minutos, Crysan introduziu a bola na baliza, com um grande pontapé de baliza, mas o lance foi invalidado. Ficou o aviso para o que vinha a seguir.

Aos 21m, Salomão arrancou na direita para oferecer o 1-0 a Zé Manuel e pouco depois, aos 28m, Zaidu correu vários metros para assistir Crysan – agora a valer – aumentar a vantagem açoriana para 2-0.

Nem meia-hora de jogo na Cidade do Futebol e o Santa Clara já tinha os três pontos no bolso.

E até ao fim dos 90 minutos, não ficou muito mais para contar, além do golaço de Carlos Jr, claro. Já nos últimos 20 minutos da partida, Costinha amorteceu de peito para uma bomba do brasileiro que só parou nas redes de Aflalo.

A formação de João Henriques controlou as incidências do encontro a seu belo prazer e só por uma vez, num cruzamento de Buatu, os avenses ameaçaram. Apareceu na hora André Ferreira para manter a sua baliza a zeros.

Um Santa Clara de cara lavada, como se disse, regressou aos triunfos e chegou aos 41 pontos na Liga. Está a apenas um do registo histórico da época anterior, o melhor de sempre dos açorianos no principal escalão. A equipa de João Henriques segue para as últimas duas jornadas do campeonato, frente a Rio Ave e Vitória de Guimarães, ainda à procura do sonho dos 43 pontos.

O Desp. Aves, já despromovido, somou a 25.ª derrota na Liga, isto depois de ter vencido o Vitória de Setúbal na ronda anterior. Não está fácil este final de temporada para a turma de Nuno Manta Santos.