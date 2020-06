Figura: Ronan



Não é preciso dar muitos toques na bola para ser decisivo tal como mostrou Ronan. O avançado que pertence aos quadros do Rio Ave começou a chamar a si o protagonismo com um lance fantástico: recebeu de costas, rodou e deixou-nos de boca aberta ao sentar três adversários antes de rematar para o 1-0. Só se voltou a ver o brasileiro na segunda parte e uma vez mais para marcar, desta feita num cabeceamento muito colocado. Decisivo, pois.



Momento: 15 segundos para ficar sem Mangas



Ainda ninguém tinha deitado o olho ao cronómetro quando Ricardo Mangas entrou de carrinho sobre Xavier, já quando a bola não estava na posse do jogador do Tondela. Rui Oliveira não teve dúvidas e mostrou o segundo cartão amarelo ao lateral-esquerdo avense. A equipa de Nuno Manta até estava bem no jogo, mesmo a perder, mas viu o jogo fugir-lhe num ápice.



Outros destaques:



Richard: ora ao lado de Ronan, ora nas costas do colega, o avançado teve liberdade de movimentos. Tanto apareceu na direita como na esquerda (foi onde libertou Ronan para o 1-0) ou no corredor central. Não se destacou no capítulo da finalização, mas exibiu extrema precisão no capítulo do passe como prova a assistência para o 2-0. Boa exibição.



Falcão: o capitão deu o exemplo. De regresso à titularidade, o médio brasileiro fartou-se de ganhar duelos tanto pelo ar como pelo chão e foi o primeiro a iniciar a construção da sua equipa. Nunca se escondeu do jogo, sobretudo na fase mais difícil, e lutou até ao final. Obrigou Cláudio Ramos à defesa mais apertada da partida a cinco minutos do final.



Cláudio Ramos: atingiu a marca impressionante dos 100 jogos seguidos pelo Tondela. Não há lesão ou castigo que o tire da baliza beirã. Voltou a mostrar por que razão é dono e senhor do lugar com uma exibição bastante segura, exibindo-se a bom nível nas poucas vezes que foi chamado a intervir.