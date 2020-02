O Famalicão joga este sábado o terceiro jogo consecutivo em casa e o treinador João Pedro Sousa espera «uma resposta forte» da equipa, após a queda nas meias-finais da Taça de Portugal, ante o Benfica, adversário que esteve perto de eliminar rumo ao Jamor. Esta sexta-feira, o técnico dos famalicenses antecipou uma tarefa «complicada» frente ao 18.º e último classificado da I Liga, na 21.ª jornada.

«Tarefa complicada com um adversário que vem de um resultado pesado e que se encontra numa posição muito complicada no campeonato. Precisa urgentemente de ganhar, mas muito sinceramente estamos muito focados no nosso processo, focados em nós e no que temos de fazer para vencer. Jogo importante, depois de nas últimas semanas os resultados não terem sido os que nós desejávamos. Uma vitória é fundamental», afirmou João Pedro Sousa, em conferência de imprensa.

Nos últimos seis jogos oficiais, o Famalicão somou três empates e três derrotas. Entre o desaire por 3-2 na Luz para a Taça e o empate que confirmou o afastamento da prova rainha, o atual sexto classificado foi goleado em casa de forma histórica pelo V. Guimarães, por 7-0.

LEIA MAIS: todas as notícias do Famalicão

Na véspera do regresso à Liga, João Pedro Sousa apontou também que «existem algumas diferenças entre o Aves de Inácio e o de Nuno Manta». «O Nuno consegue, dentro do jogo, alterar várias vezes o sistema. Pode estar com uma linha de cinco, com uma linha de quatro e depois três médios e três jogadores na frente ou então só com três médios e mais um jogador na frente projetando o lateral. Tem várias alternativas. Baseia o seu jogo numa boa organização defensiva e a jogarem muito no erro do adversário», frisou.

O Famalicão-Desp. Aves joga-se a partir das 20 horas de domingo, no Estádio Municipal de Famalicão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.