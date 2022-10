Ainda não foi desta que o Chaves conseguiu festejar a primeira vitória em casa. A equipa de Vítor Campelos chegou à vantagem, ainda na primeira parte, já depois do Estoril desperdiçar uma grande penalidade, mas acabou por ceder o empate no segundo tempo, numa altura em que parecia ter o jogo controlado e acabou o jogo em sofrimento.

As equipas entraram em campo separadas por apenas três pontos, com sistemas táticos idênticos, com poucas alterações nos respetivos onzes, com ambos os treinadores fieis ao que já tinham apresentado nos últimos jogos. Um início de jogo morno, com os dois emblemas a procurarem manter a posse de bola e o controlo do jogo, mas com os canarinhos, desde logo, a ganharem algum ascendente, com uma pressão mais alta e um jogo mais objetivo no ataque à profundidade, com Francisco Geraldes a recuperar muitas bolas e Joãozinho e Tiago Gouveia a levarem a bola para à área de Paulo Vítor.

O Chaves fechava-se bem a defender e procurava responder com transições rápidas, quase sempre pelas alas, com João Correia e Bruno Langa a escaparem muitas vezes pelos corredores. João Mendes, com uma bomba à entrada da área, colocou Dani Figueira à prova, mas foi o Estoril que teve a primeira oportunidade flagrante para se adiantar no marcador, depois de Ponck ter cortado uma bola de Tiago Gouveia, na área, com o braço. Na marcação da grande penalidade, Francisco Geraldes atirou forte, mas acertou com estrondo no poste.

Um lance festejado pelos adeptos flavienses como se tivesse sido golo na baliza contrária. A verdade é que a equipa da casa ganhou um novo ânimo, equilibrou o jogo e acabou por chegar à vantagem, também num lance de bola parada. Canto marcado por João Teixeira, sobre a direita, com a bola a cair sobre a zona de grande penalidade, onde surgiu Hector Hernández a rematar de primeira, rasteiro, para as redes de Dani Figueira.

O Chaves estava em vantagem, com um golo que fez bem ao jogo, uma vez que, logo a seguir, a partida ganhou velocidade, com o Estoril a tentar chegar ao empate antes do intervalo. Rodrigo Martins ainda teve uma boa oportunidade, com uma bomba da esquerda, mas Paulo Vítor respondeu com uma espetacular estirada, afastando a bola das suas redes.

Chaves cresce e consente empate

A segunda parte começou com acabou a primeira, com uma oportunidade para o Estoril, com João Carvalho a servir Tiago Gouveia que procurou rematar em força, mas permitiu a interceção de Bruno Langa. O Chaves, a jogar com o resultado, acabou por impor o seu jogo, diante de um Estoril mais nervoso, que parecia estar cada vez mais longe da baliza de Paulo Vítor.

O Chaves tinha o jogo controlado e até contou com várias oportunidades para chegar ao segundo golo, com destaque para os remates de João Teixeira e para uma bomba de Bruno Langa a rasar a barra. O Estoril parecia estar a perder força, mas em dois tempos acabou por chegar ao empate, no melhor período do Chaves. Pontapé longo de Dani Figueira com a bola a chegar rápido a Rodrigo Martins. A bola ainda sofreu um desvio em João Correia e traiu Paulo Vítor que viu a bola entrar junto ao segundo poste. Estava feito o empate.

Ainda faltam quinze minutos para o final, mas a tendência do jogo sofreu nova reviravolta, agora com o Estoril, de novo animado, a procurar a reviravolta diante de um Chaves que acusou em demasia o golo consentido. O Estoril acabou por cima, mas a última oportunidade até foi do Chaves, com João Teixeira, em boa posição, a rematar forte, mas muito por cima.

Ao fim de quatro jogos, a equipa de Vítor Campelos continua sem conseguir vencer em casa.