O Desportivo de Chaves visita o Sporting neste sábado (20h30), em encontro referente à 4.ª jornada da Liga 2022/23. A equipa flaviense nunca venceu no Estádio de Alvalade, mas o técnico Vítor Campelos diz que o histórico é mais um fator de motivação.

«Como é óbvio vamos defrontar um adversário do valor do Sporting. É certo que o Chaves nunca ganhou em Alvalade e, por isso, é ainda um fator maior de motivação para nós. Queremos fazer história», salientou o treinador.

João Teixeira falha o jogo devido a castigo: «As equipas grandes, muitas das vezes, dão grande ênfase quando falta alguma pedra basilar na sua equipa. A nós acontece o mesmo, não temos o [João] Teixeira neste jogo, mas, com toda a certeza, quem vai jogar vai dar uma boa resposta, tem a nossa total confiança e, por isso, tenho a certeza que vai fazer um bom jogo.»

«O Sporting é sempre o Sporting, um adversário que luta sempre para ser campeão. Independentemente dos jogadores que joguem, tem um plantel recheado de bons jogadores. É uma equipa que tem grande qualidade técnica, forte, quer no jogo interior, quer no ataque à profundidade”, frisou Vítor Campelos, concluindo: «Queremos deixar uma boa imagem, por em campo aquilo que é o nosso modelo de jogo, a nossa identidade, uma equipa que quer ter bola, que quer um jogo ofensivo e fazer tudo para tentar ficar com os três pontos.».