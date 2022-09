Desp. Chaves e Rio Ave proporcionaram um espetáculo interessante, de primeira, e empataram a um golo (1-1) no jogo de encerramento da 5.ª jornada da Liga 2022/23. Héctor Hernández inaugurou a contagem ao minuto 32, Leonardo Ruiz saiu do banco para resgatar um ponto ao minuto 89.

Castigo pesado para a equipa de Vítor Campelos, que desperdiçou a oportunidade de chegar à 5.ª posição da tabela classificativa. Os flavienses criaram oportunidades de sobra para resolver o jogo após o 1-0, mas os visitantes foram premiados pelos riscos assumidos ao longo da etapa complementar.

Desportivo de Chaves e Rio Ave vinham de resultados vistosos na ronda anterior, originando até um elogio de Roger Schmidt à qualidade da Liga portuguesa, face ao desempenho das equipas que subiram de divisão. Os flavienses bateram o Sporting em Alvalade (0-2), os vila-condenses venceram em casa o FC Porto (3-1).

Apesar do triunfo no recinto leonino, Vítor Campelos fez três alterações no onze. Antes de mais, João Teixeira regressou depois de cumprir castigo. Para além disso, o técnico mudou os extremos: Batxi (ausente da ficha de jogo e provavelmente de saída do clube) e Benny saíram para as entradas de Juninho e Jonny Arriba.

No Rio Ave, Luís Freire repetiu o onze que venceu o FC Porto em Vila do Conde. E foi precisamente a equipa visitante a apresentar ascendente no capítulo da posse de bola. Porém, a fórmula era relativamente curta.

Sem espaços para armar o seu jogo no meio-campo ofensivo, o Desportivo de Chaves foi apostando em lances rápidos e em sucessivos remates, destacando-se em relação ao adversário.

Ao minuto 32, na sequência de um passe à queima para Guga, Kevin Pina ganhou a bola ao médio do Rio Ave e serviu Héctor Hernández para o tento inaugural do encontro. Pouco depois, correspondendo de cabeça a um pontapé de canto, Steven Vitória ficou muito perto daquele que seria o segundo golo para os locais.

A equipa de Vila do Conde sentia o jogo a escapar do seu controlo e procurava compensar o tempo perdido. A caminho do intervalo, as estatísticas apontavam para 10 remates do Desp. Chaves contra apenas três do adversário. Foi apenas ao minuto 45, aliás, que o Rio Ave conseguiu o primeiro ensaio na área contrária, surgindo Miguel Nóbrega a cabecear para defesa de Paulo Vítor, num pontapé de canto.

Foi a última ação no jogo do jovem defesa-central oriundo do Benfica. A perder, Luís Freire trocou Miguel Nóbrega por Paulo Vítor para a etapa complementar, fazendo recuar Pedro Amaral. Com uma hora de jogo, lançou Hernâni por Joca. O treinador do Rio Ave esticou a manta para a frente, mas o Desportivo de Chaves agradeceu os espaços concedidos do outro lado do campo e ficou muito perto do 2-0.

Juninho atirou para defesa de Jhonatan (61m), Nélson Monte acertou na trave (68m) e Jonny Arriba desperdiçou uma excelente oportunidade (70m) na melhor fase do Desportivo de Chaves no encontro.

O treinador vila-condense nunca perdeu a esperança, aceitou correr cada vez mais riscos e foi premiado pela sua coragem ao minuto 89, quando Leonardo Ruiz – precisamente, a derradeira aposta de Luís Freire – aproveitou um corte incompleto na área para, vindo de posição que motivou protestos dos locais, resgatar um ponto precioso para o Rio Ave.