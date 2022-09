A FIGURA: Kevin Pina

Grande exibição do médio cabo-verdiano que cumpre a quarta temporada no Desportivo de Chaves. Emprestou músculo ao setor intermediário da equipa flaviense, mas foi muito mais que isso, denotando inteligência nas movimentações e nos momentos de pressão sobre os adversários, como aconteceu no lance do 1-0, quando surpreendeu Guga e ganhou a bola, endossando-a a Héctor Hernández para a finalização na área.

O MOMENTO: o grito de Leonardo Ruiz (89m)

Luís Freire tentou de tudo, desde o intervalo, para evitar a derrota em Chaves. Lançou cinco unidades com caraterísticas e seria precisamente a derradeira aposta, Leonardo Ruiz, a garantir o empate já ao minuto 89. Na sequência de um cruzamento de Pedro Amaral e de um corte incompleto de João Queirós, Leonardo Ruiz resgatou um ponto precioso para o Rio Ave.

OUTROS DESTAQUES:

Jonathan: Importantíssimo para manter o Rio Ave vivo no jogo, impedindo o 2-0 do Desportivo de Chaves com várias intervenções de qualidade, sobretudo uma ao minuto 61, quando Juninho surgiu sem oposição ao segundo poste, cabeceando para defesa providencial do guarda-redes brasileiro. Está a cotar-se com umas das melhores unidades da equipa de Vila do Conde neste início de temporada.

Héctor Hernández: Antiga promessa do Atlético Madrid – chegou a marcar dois golos ao FC Porto na Youth League – Héctor Hernández saltou do terceiro escalão do futebol espanhol para a Liga portuguesa. Porém, não parece acusar a pressão da mudança e tem correspondido à aposta flaviense, assinando o segundo golo em cinco jornadas no campeonato luso. Deu trabalho ao trio de centrais do Rio Ave e encontrou espaço para marcar o ponto ao minuto 42.

João Correia: Pulmão inesgotável no flanco direito da defesa do Desportivo de Chaves. No dia em que celebrou o 26.º aniversário, João Correira assinou uma exibição extremamente positiva, logrou fechar o seu corredor e envolveu-se em vários momentos ofensivos da sua equipa.