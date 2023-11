O treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, espera que a equipa seja capaz de reagir aos recentes maus resultados e na receção ao Benfica, este sábado, em jogo da décima jornada da Liga.

Os flavienses vêm de duas derrotas seguidas - a eliminação da Taça de Portugal frente ao Canelas 2010 e a goleada sofrida em Guimarães, para o campeonato - pelo que o técnico espera «uma imagem diferente» na receção aos campeões nacionais, que entende ser «uma oportunidade».

«Olhamos para o jogo não como forma de provar algo a nós, mas como uma oportunidade de deixar uma imagem diferente daquilo que foram os dois últimos jogos, percebendo que do outro lado está o campeão nacional, que vamos ter dificuldades», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Moreno não se deixa iludir pela discutida «fase menos boa» dos encarnados, preferindo destacar o valor do adversário, o bom percurso na Liga portuguesa e alertando para a necessidade de o Chaves «estar preparado para passar mais tempo sem bola, já que a qualidade do Benfica provoca isso».

De qualquer foram, o técnico do Chaves não quer pensar apenas em defender. «Temos de ter coragem para ter bola, para criar oportunidades frente ao Benfica, colocar homens em zonas de finalização. O jogo será bom para isso», afirmou.

«Queremos ser nós a provocar o erro ao Benfica, não estar só à espera do erro do Benfica e, se

possível, pontuar. Nós vivemos de pontos, é importante pontuar, trabalhar e ir para o jogo com essa crença, de que é possível», acrescentou.

Moreno garantiu que os atletas flavienses estão «motivados» e lembrou que a equipa já esteve em situação pior. «Há um mês estávamos muito desconfortáveis, e sozinhos, porque estávamos no último lugar, com zero pontos. Hoje, estamos só desconfortáveis, estamos nós e mais sete ou oito equipas do nosso campeonato e acho que vai ser assim durante a época», explicou.

O treinador dos transmontanos destacou a estrutura tática diferente apresentada por Roger Schmidt frente ao Arouca, na Taça da Liga, na terça-feira, mas está convicto de que o Benfica irá voltar a apresentar uma linha defensiva de quatro elementos em Chaves.

Moreno não vai poder contar com Ygor Nogueira, que cumpre castigo, Pedro Pinho e Habib Sylla que estão lesionados.

O Desportivo de Chaves é 14º classificado, com sete pontos e recebe o Benfica, que é segundo, com 22, este sábado às 15h30, num jogo que será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, e que terá acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.