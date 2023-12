Moreno Teixeira espera que o Desportivo de Chaves iguale o Casa Pia na tabela classificativa da Primeira Liga. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os casapianos, o treinador dos flavienses disse que a sua equipa quer provar que vale mais do que a derrota por 4-0 com o Estoril.

«É um jogo difícil, com um Casa Pia que tem mais três pontos que nós. Em caso de vitória, igualamos um adversário, mas o que é mais importante para nós, enquanto grupo, é em ações, em comportamentos, provar que valemos muito mais do que fizemos no Estoril e lutar pelos três pontos, porque é importante.»

Moreno Teixeira quer um Chaves a olhar em frente e deixa a receita para o jogo deste domingo.

«Para ganhar o jogo de amanhã [domingo] terá de ser um [Desportivo de] Chaves muito diferente daquilo que foi na semana passada. É isso que eu espero e foi essa a mensagem que foi passada ao grupo, a oportunidade que temos para provar, essencialmente a nós mesmos, que valemos muito mais do que aquilo que fizemos no Estoril.»