FIGURA: Alexsandro

Formou com Luís Rocha uma dupla de centrais multifacetada, mas acabou por ser o brasileiro a destacar-se pela forma como encarou o jogo. Fez vários cortes providenciais com recurso à sua estampa física, jogando simples e sem comprometer. Transportou a chave que permitiu aos flavienses trancar a porta e segurar a subida de divisão. Fez cortes assombrosos, galvanizando os colegas e a bancada.

MOMENTO: golo do Moreirense (minuto 25)

Deu o triunfo no jogo ao Moreirense, relançou a eliminatória, mas ainda assim acabou por ser insuficiente para manter o Moreirense na primeira. Iniciativa de Yan Matheus a partir do lado esquerdo, a combinar com Rafael Martins antes de servir Paulinho. Com a bola a saltar, o lateral adaptado a extremo preparou o remate e atirou com selo de golo. Grande lance de Paulinho.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho

Carregou o Moreirense às costas nesta reta final de temporada, sendo o espelho da crença cónega. Adaptado a extremo nos últimos jogos, tem imposto o ritmo habitual ao jogo, acrescentando a isso participação nos lances decisivos. Relançou o play-off com o golo aos 25 minutos.

João Teixeira

Depois de ter aberto as hostilidades em Chaves, com um golo de livre direto, esta tarde voltou a destacar-se ao pautar o jogo dos flavienses. Destacou-se na cobrança de bolas paradas, batendo com perigo para a área do Moreirense.

Francisco Conceição

Travou vários duelos intensos no flanco direito, tendo de marcar Wellington, melhor marcador dos flavienses. Ganhou quase todos os duelos com muita raça, e ainda foi uma unidade importante a incorporar o ataque.

Obiora

Com um trabalho muitas vezes invisível, o médio foi preponderante no setor intermediário, ajudando a manter o equilíbrio da equipa flaviense. Jogo completo em vários aspetos.