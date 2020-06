A SAD do Desportivo das Aves divulgou neste domingo um comunicado, reagindo à investigação do jornal Público sobre «acordos secretos» e «à margem da lei» entre os nortenhos e o Benfica, referentes a troca e negociação de jogadores.



«Na sequência das notícias dos últimos dias, que envolvem a SAD do CD Aves, a atual administração garante estar totalmente disponível para colaborar com a justiça no apuramento de responsabilidades, de modo a repor o seu bom nome. Atenta ao evoluir da situação, a SAD do CD Aves tinha já pedido uma auditoria externa ao exercício de administrações anteriores, que tem na sua posse e que está a ser analisada para eventual apuramento de responsabilidades», garante a SAD avense.



O Público fala mesmo de uma conta corrente entre as partes, adiantando que a SAD avense chegou a dever dois milhões de euros à SAD do Benfica. O valor atual será 786,5 mil euros. Ao jornal, fonte do Benfica frisou que «tem contas correntes com todas as SAD com quem tem relações comerciais, assim como contas correntes com os seus fornecedores e clientes».