Figura do Jogo: Meshino

O japonês emprestado pelo City saltou do banco para conquistar um ponto para o Rio Ave na deslocação a Tondela. Aproveitou um passe saído dos pés de Francisco Geraldes, não perdoou e obrigou Babacar Niasse a ir buscar a bola ao fundo das redes.

Momento do jogo: balde de água fria nos descontos

O golo saído dos pés de Meshino estremeceu o Estádio João Cardoso. Quando nada fazia prever, o avançado japonês, aos 93 minutos, fez o golo do empate para o Rio Ave e estabeleceu o marcador final do enconto

Outros destaques:

Salvador Agra

Uma autêntica carraça para a defesa adversária. Na estreia com a camisola do Tondela, foi ele o motor da equipa beirã. Velocidade e agilidade, ingredientes chave que fizeram a defesa do Rio Ave suster a respiração em vários momentos do encontro. Uma autêntica flecha a rasgar pela muralha vilacondense. Foi dos pés do extremo que saiu a assistência para o golo inaugural

Bebeto

Outra estreia de sucesso. O defesa direito foi o penúltimo reforço a chegar a Tondela esta temporada, mas nem isso fez diferença. Mostrou consistência e segurança no flanco direito da defesa beirã, tanto a defender como a atacar. Bebeto soube explorar a profundidade e soube meter as bolas no coração da área. Criou grandes oportunidades de golo

Ricardo Alves

Um autêntico líder dentro de campo. Marcou logo aos nove minutos e, a partir daí, mostrou todas as suas qualidades defensivas. Uma exibição com poucas falhas, onde é caso para dizer que a defesa foi o melhor ataque do Tondela neste encontro. Foi um dos jogadores mais decisivos e acabou por ser uma peça importante na formação dos auriverdes

Carlos Mané

Foi dos jogadores mais interventivos do Rio Ave e que mais tentou pegar no jogo para mudar o seu rumo. À semelhança de Salvador Agra, foi através do drible que quebrou muitas vezes a defesa beirã.

Jambor

Disse presente no meio campo do Rio Ave. Através de um livre direto que esbarrou na barra da baliza do Tondela, criou uma das melhores oportunidades para os vilacondenses ao longo de todo o encontro. O médio foi um dos grandes distribuidores de jogo no lado do Rio Ave, a par de Tarantini.