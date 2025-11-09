A Figura: Vangelis Pavlidis

Não é consensual nas hostes benfiquistas, mas o grego mostra o seu valor em momentos como o da assistência a Sudakov. Inteligente, após receber de peito um cruzamento, passou de imediato de cabeça antes que a bola chegasse ao chão. Sudakov agradeceu e rematou para o fundo das redes. Na segunda parte, encarregou-se de bater a grande penalidade do 2-0. Até aí, tudo parecia bem para o Benfica...

O Momento: autogolo cómico de Tomás Araújo, 65m

Pareceu algo saído de um sketch britânico. Perante uma Luz estridente, Cassiano soçobrou e permitiu a defesa a Trubin numa grande penalidade. Os adeptos benfiquistas já celebravam mas… o lance não ficou por aí. Tomás Araújo marcou auto-golo na ânsia de cortar o lance e levou as mãos à cabeça. Até Trubin não escondeu o sorriso pelo insólito. Este momento trouxe instabilidade ao jogo.

Entretanto, no futebol Portugues🇵🇹



Outros destaques:

Renato Nhaga: um miúdo de apenas 18 anos, nascido em Bissau, decidiu um jogo num Estádio da Luz com mais 56 mil espetadores. Produto da formação do Casa Pia, tem vindo a ser aposta. Desta vez, começou o jogo no banco mas acabou por ser decisivo. Ganhou a bola a Ríos (com queixas dos benfiquistas) e ainda finalizou a jogada. Que momento.

Heorhiy Sudakov: muitas vezes encostado à ala esquerda, o ucraniano pôde jogar em terrenos que talvez lhe sejam mais familiares, atrás do ponta-de-lança Vangelis Pavlidis, como dez. Tecnicista, mas objetivo, Sudakov era a porta giratória do ataque. No lance do golo, teve um remate primoroso de pé esquerdo, sem deixar a bola cair no chão.

Richard Ríos: nota-se um entrosamento maior do colombiano na construção do Benfica e até um melhor entendimento do que é jogar o campeonato português, normalmente contra equipas mais fechadas. Mais assertivo e sempre aguerrido, mereceu alguns aplausos dos adeptos em lances de insistência. Fica ligado ao lance do 2-2, perdendo a bola (em falta?). Saiu muito queixoso do jogo.

Amar Dedic: destaque para o regresso do lateral bósnio, afastado desde a derrota com o Newcastle, sem que aparentasse estar limitado fisicamente neste jogo. Manteve-se fiel ao seu estilo de jogo, mas não dispôs de muito espaço no último terço.