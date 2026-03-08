A Figura: Victor Froholdt

Liderou por exemplo em todo o terreno. Muito inteligente a descobrir os espaços nas costas dos médios, foi ainda mais longe e quebrou a linha defensiva do Benfica na jogada do golo. Apanhou Nico Otamendi em contrapé e saiu disparado em direção à baliza, rematando numa primeira instância para defesa de Trubin. A defesa ficou incompleta e o dinamarquês teve o tempo de reação correto para marcar na ressaca. O totalista teve ainda uma importante contribuição na defesa.

O momento: golo de Oskar Pietuszewski, 40m

Se o primeiro golo do FC Porto já foi altamente condicionante para o jogo, o segundo quase que matou a discussão da partida. E de que maneira. Num dos vários momentos em que o Benfica chegou ao último terço e decidiu mal, neste caso por Vangelis Pavlidis, o FC Porto teve via aberta para causar estragos. Gabri Veiga atirou para a frente com rapidez, onde estava apenas Oskar Pietuszewski (17 anos) e Nico Otamendi (38). O ex-Jagiellonia enganou toda a gente e marcou um golo mostrava a diferença de abordagem e eficácia das duas equipas.

Outros destaques:

Oskar Pietuszewski: parece mentira, mas só completa 18 anos em maio. O polaco foi um verdadeiro reforço de inverno. Com frieza e maturidade, o extremo polaco encarou o campeão mundial Otamendi no lance do 2-0, sentando-o no chão e enganando Trubin. Rematou com o pé mais fraco. Ah, e ainda celebrou na direção da bancada oponente. Personalidade.

Gabri Veiga: agressividade e assertividade, tanto com bola como sem. Uma exibição de mão cheia do espanhol, que surgia nos espaços certos, nunca virava a cara a um duelo e ainda assistiu Oskar no segundo golo dos dragões. Importante igualmente nas bolas paradas.

Jan Bednarek: chegou a estar em dúvida para o duelo, devido às mazelas causadas pelo anterior Clássico com o Sporting, mas esteve imperial durante a maior parte do jogo ao nível das interceções e dos cabeceamentos, na grande área.

Martim Fernandes: muito importante nos duelos e a controlar Gianluca Prestianni e Amar Dedic, mesmo jogando no lado esquerdo, que não lhe é natural. A partir do momento em que deu o lugar a Francisco Moura, o FC Porto ressentiu-se.