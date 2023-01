FIGURA: Juninho

Mostrou qualidade no passe, combatividade no ataque e integrou as boas combinações ofensivas da equipa. Coroou a exibição, num jogo equilibrado e que terminou com um empate, com o golo que abriu o marcador para o Desportivo de Chaves, ainda que contando com um desvio no caminho a trair Marafona.

MOMENTO: Zé Uilton na reação do castor (74m)

O Paços de Ferreira viu a vida dificultada com o golo sofrido aos 67 minutos, mas reagiu bem e conseguiu chegar ao empate por Zé Uilton, num lance determinante para evitar a derrota e dar algum alento à equipa, com um empate que, não sendo o ideal para o último classificado, marca o regresso aos pontos.

OUTROS DESTAQUES

Nélson Monte: foi o melhor em campo na primeira parte, com um registo defensivo impecável. Afastou da área defensiva várias bolas colocadas pela equipa do Paços de Ferreira e foi sempre acertado nas marcações. Manteve rendimento na segunda parte, apesar de a equipa ter sofrido o golo que ditou o 1-1 final, num lance em que a equipa não conseguiu resolver melhor.

Zé Uilton: exibição interessante, a espelhar a vontade ofensiva do Paços de Ferreira. Bateu Paulo Vítor ao minuto 74, para o empate, já depois de ter testado o guarda-redes perto do intervalo.

Steven Vitória: sobressaiu ao lado de Monte, sobretudo na segunda parte, com várias ações e ataques à bola decisivos para evitar males maiores para a equipa flaviense.

Nuno Lima: atuação esforçada e de valentia no setor recuado do Paços de Ferreira, na saída de bola e com certeza no passe.

Paulo Vítor: sobressaiu na baliza do Desportivo de Chaves, com intervenções eficazes e espetaculares, nomeadamente o voo para defender o livre de Antunes já perto do fim do jogo. Seguro.