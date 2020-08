Feddal

Na defesa a três no esquema de Rúben Amorim, atuou descaído na esquerda. Impetuoso, com pouco mais de uma vintena de minutos, o marroquino já tinha sido avisado duas vezes pelo árbitro, por duas entradas mais durinhas. Essa tendência continuou e na segunda parte voltou a abordar de forma imprudente um lance na área e derrubou Luquinhas, com a grande penalidade a colocar o Portimonense em vantagem. Tem que ter mais calma...

Antunes

Jogou encostado à esquerda, na linha média. Teve Welinton pela frente e fechou o flanco sem grandes dificuldades. A atacar tentou combinar com Nuno Santos, mas as coisas não lhe saíram muito bem.

Porro

Fechou o lado direito na linha intermédia, sem deslumbrar, mas também sem complicar...

Nuno Santos

Atuou a extremo-esquerdo e transmitiu velocidade, atributo bem evidente aos 31 minutos, quando arrancou da zona central do meio-campo e só parou travado em falta por Pedro Sá. Correu muito mas a definição final do passe nem sempre foi a melhor.

Rodrigo Fernandes

Médio centro, o jovem da equipa B fez dupla com Wendel. Calmo e sereno, jogou fácil e pela certa, raramente errando um passe.

Ádan

Teve pouco trabalho. No golo sofrido de grande penalidade não adivinhou o lado que Lucas Possignolo colocou a bola, caindo para o contrário. Apenas por uma vez, aos 69 minutos, teve de se aplicar, indo tirar a bola à cabeça de Vaz Tê, na sequência de um livre.

Pedro Gonçalves

Entrou aos 71 minutos e quatro minutos depois, assistiu Tiago Tomás para o golo da reviravolta leonina, com um cruzamento da esquerda para o segundo poste, após ganhar espaço.

Os novos do Portimonense: Relvas secou Sporar

Relvas

Defesa central contratado ao Pedras Rubras para os sub-23 do Portimonense, mas que tem trabalhado com Paulo Sérgio na equipa principal. E, pelo que se viu nos 45 minutos em que esteve em campo, esse estatuto foi justificado. Longilíneo, não deu hipótese a Sporar, ganhando todos os duelos, mostrando muita serenidade.

Welinton

Extremo direito recrutado ao Aves, demonstrou boa leitura de jogo. Antunes não lhe deu muito espaço, mas quando o tinha partia sabia o que fazer, como as diagonais que colocaram Feddal em dificuldade. Mostrou capacidade para ser importante nas transições.