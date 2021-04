FIGURA: Sporar

Entrou, marcou e decidiu. Prático e sem complicações. O esloveno foi mais um a juntar-se ao derradeiro pressing do Sp. Braga sobre o Boavista e já na fase final do encontro, limitando-se a encostar, estava no sítio certo para carimbar os três pontos para a equipa de Carlos Carvalhal. Fez o terceiro golo da temporada ao serviço dos guerreiros.

MOMENTO: golo Sporar (82m)

Insistência dos guerreiros, com várias bolas colocadas na área. Numa primeira instância o guarda-redes ainda segurou o primeiro remate de Fransérgio, mas nada pôde fazer perante a recarga de Sporar, que estava sem marcação e limitou-se a colocar o carimbo na vitória.

OUTROS DESTAQUES

Fransérgio

Chegou-se várias vezes à frente, à boleia de uma prestação bastante ofensiva do Sp. Braga. Teve liberdade para se soltar, apareceu em terrenos adiantados e visou várias vezes a baliza de Léo Jardim, numa delas com sucesso.

Léo Jardim

Travou vários duelos com os adversários, fazendo uma série de defesas de grau de dificuldade elevado. Evitou que desde cedo o marcador se desnivelasse a favor do Sp. Braga, mantendo o Boavista na discussão do resultado. Fez um leque alargado de grandes defesas, mas não foi suficiente.

Gaitán

Não precisou de grande ritmo ou mudanças de velocidade para fazer a diferença. O camisola dez destacou-se no capítulo do passe, fazendo um cruzamento milimétrico para o golo de Fransérgio.

Angel Gomes

Lançado por Jesualdo Ferreira ao intervalo, esteve em campo durante um longo período com o Boavista em inferioridade numérica. Ainda assim, destacou-se pelo critério que fez por dar às saídas axadrezadas para o ataque.